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Воронежские новости

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199 беспилотников сбили ПВО над территорией России

199 беспилотников сбили ПВО над территорией России

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и ликвидировали 199 беспилотников. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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