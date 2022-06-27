Аргументы и Факты

48 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    ПоздравляюЖительница Петерб...
  • Юна
    Обнаглевший! Сначала наш самолёт в Шри-ланке задержали и измывались над нашими пассажирами, а теперь ему нефть подава...Президент Шри-Лан...
  • Вася Искандер
    Что, опять прогнулись перед Литвой? А, где обещанный непризнанный  суверенитет Литвы Госдумой, а где Клайпеда к возвр...Лукашенко заявил ...

В России предложили проводить «Тотальный диктант» по истории

В России предложили проводить «Тотальный диктант» по истории

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила проводить в России ежегодную всероссийскую акцию «Проверочная (контрольная) работа по истории», по аналогии с «Тотальным диктантом» по русскому языку, пишут «Известия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх