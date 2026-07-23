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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейтлин Кларк оформила дабл-дабл (27+11) в крупной победе над «Коннектикутом»

Защитник « Индианы » Кейтлин Кларк помогла своей команде разгромить « Коннектикут » (123:88). На счету баскетболистки 27 очков, 11 передач при 6 потерях, 1 перехват и 1 блок-шот.

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