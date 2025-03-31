Axios рассказал о планах Трампа посетить Саудовскую Аравию в середине мая

Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в середине мая в Саудовскую Аравию в рамках своей первой зарубежной поездки после инаугурации, сообщает 31 марта портал Axios со ссылкой на чиновников и осведомленные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии