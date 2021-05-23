Дело Медведчука: Подобного в Европе не было с прихода к власти нацистов в Германии, но ЕС молчит

Западные политики, которые всегда так «пекутся» о соблюдении прав человека, особенно в России, никак не реагируют на арест лидера оппозиции на Украине Виктора Медведчука, хотя это поистине беспрецедентный случай 17 мая руководство партии, лидера которой суд поместил под домашний арест по подозрению в государственной измене и посягательстве на нарушение обычаев войны, направило лидерам государств-членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, а также руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 заявление о политической ситуации на Украине.