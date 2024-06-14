БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НОВЫЕ ОБЕЩАНИЯ МАКРОНА: ВМЕСТО ИНСТРУКТОРОВ – САМОЛЁТЫ

НОВЫЕ ОБЕЩАНИЯ МАКРОНА: ВМЕСТО ИНСТРУКТОРОВ – САМОЛЁТЫ

Екатерина РОМАНОВА Президент Франции Макрон на протяжении нескольких месяцев только и говорит о том, что французские военные должны отправиться на Украину для замены украинских пограничников, которых тут же отправят на фронт.

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