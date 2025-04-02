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Царьград

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Российский газопровод "Сила Сибири - 2" принесет Монголии 12 тыс. рабочих мест

Российский газопровод "Сила Сибири - 2" принесет Монголии 12 тыс. рабочих мест

Российский газопровод "Сила Сибири - 2" пройдет через Монголию, создавая 12 тысяч рабочих мест. Протяженность трубы составит 960 км, проходя через шесть аймаков и 22 сомона Монголии, обеспечивая поставки газа в крупные города и улучшая экологию.

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