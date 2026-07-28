Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Бежал впереди всех»: украинцы рассказали о новом главкоме — как и Сырский, он будет только терять территории

«Бежал впереди всех»: украинцы рассказали о новом главкоме — как и Сырский, он будет только терять территории

БлокнотРУ Зеленский тем временем продолжает рассказывать Западу об успехах ВСУ. Стало известно, сколько территории потеряли ВСУ при Сырском.

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