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Пролетарские "пирожки": бизнес продолжает раскупать центр Барнаула под застройку

Пролетарские "пирожки": бизнес продолжает раскупать центр Барнаула под застройку

Участки на улице Пролетарской продолжают расходиться как горячие пирожки. После ажиотажного аукциона июня этого года, предметом которого стал надел под магазин (на ул.

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