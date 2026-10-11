Пролетарские "пирожки": бизнес продолжает раскупать центр Барнаула под застройку

Участки на улице Пролетарской продолжают расходиться как горячие пирожки. После ажиотажного аукциона июня этого года, предметом которого стал надел под магазин (на ул.
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