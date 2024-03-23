7 увлекательных видений будущего более чем 100-летней давности

Всегда интересно представлять, какой будет жизнь через 10, 50, 100, а порой даже 1000 лет. Несмотря на то, что красочней всего грешили такими образами писатели-фантасты и художники футуристы, по сути, многие изображения стали движущей силой для большинства ультрасовременных технологических разработок.