📹❗️Средствами войсковой ПВО-ПРО в зоне СВО перехвачен дефицитный тяжелый многоцелевой коптер T150 Malloy от британской компании Malloy aeronautics Ltd.
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📹❗️Средствами войсковой ПВО-ПРО в зоне СВО перехвачен дефицитный тяжелый многоцелевой коптер T150 Malloy от британской компании Malloy aeronautics Ltd.