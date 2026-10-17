Когда речь заходит о пересечении мира кино, музыки и высокой моды, сложно представить, что ещё три десятилетия назад появление актрисы на подиуме могло вызвать настоящий культурный шок.
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