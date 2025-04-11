Сопротивление сломлено: на Украине согласились отдать ЗАЭС под контроль США

АндрейБорков

Вопрос - А СМОЖЕТ ЛИ СЛОН СОЖРАТЬ 3 ТОННЫ СЕНА? Ответ - СОЖРАТЬ ТО ОН СМОЖЕТ, НО КОТО ЕМУ ЭТО СЕНО ДАСТ? Так и тут, Запорожская АЭС на территории освобожденной от укронацистов, эта территория и все, что на ней это РОССИЯ, это РОССИЙСКОЕ. Укропитеки пытаются передать америкосам то, чего у них нет! И как же америкосы, которые должны видеть реалии, планируют прибрать себе Запорожскую АЭС? Вариантов ответа всего два: 1-й вариант это НИ КАК! 2-й вариант это ОТНЯТЬ СИЛОЙ Запорожскую АЭС у России, то есть ВОЙНА.