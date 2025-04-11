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Сопротивление сломлено: на Украине согласились отдать ЗАЭС под контроль США

Сопротивление сломлено: на Украине согласились отдать ЗАЭС под контроль США

Президент Трамп говорит о возможной передаче США крупнейшей украинской атомной электростанции — но русские, которые ее контролируют, утверждают, что она принадлежит им.

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Комментарии
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АндрейБорков
Вопрос - А СМОЖЕТ ЛИ СЛОН СОЖРАТЬ 3 ТОННЫ СЕНА? Ответ - СОЖРАТЬ ТО ОН СМОЖЕТ, НО КОТО ЕМУ ЭТО СЕНО ДАСТ? Так и тут, Запорожская АЭС на территории освобожденной от укронацистов, эта территория и все, что на ней это РОССИЯ, это РОССИЙСКОЕ. Укропитеки пытаются передать америкосам то, чего у них нет! И как же америкосы, которые должны видеть реалии, планируют прибрать себе Запорожскую АЭС? Вариантов ответа всего два: 1-й вариант это НИ КАК! 2-й вариант это ОТНЯТЬ СИЛОЙ Запорожскую АЭС у России, то есть ВОЙНА.
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17 час.
Сергей
А не устанет ли сосать трампоня!!!?!?!?!
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11 час.
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