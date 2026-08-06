🌾Сегодня в Новоаннинском районе Волгоградской области проходит 17-я Всероссийская специализированная выставка День поля "ВолгоградАГРО".
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🌾Сегодня в Новоаннинском районе Волгоградской области проходит 17-я Всероссийская специализированная выставка День поля "ВолгоградАГРО".
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