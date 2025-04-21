Знай наших 💪 В Городищенском районе проходили Региональные соревнования Волгоградской области «Восходящие звезды прыжков» по прыжкам на акробатической дорожке.
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Знай наших 💪 В Городищенском районе проходили Региональные соревнования Волгоградской области «Восходящие звезды прыжков» по прыжкам на акробатической дорожке.