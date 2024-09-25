Неделя моды в Париже: Белла Хадид на подиуме, Карла Бруни, Гвинет Пэлтроу, Кейт Мосс и Шарлотта Генсбур — среди гостей на показе Saint Laurent

Во вторник в рамках Недели моды в Париже состоялся показ новой коллекции модного дома Saint Laurent. Шоу посетили мировые знаменитости и друзья бренда, а Белла Хадид вышла на подиум впервые после двухлетнего перерыва.
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