Корешков потерпел поражение от Умалатова в главном бою турнира PFL 3

В ночь с 19 на 20 апреля в Чикаго (США) состоялся ивент PFL 3. Главным событием турнира стало противостояние в полусреднем дивизионе между экс-чемпионом Bellator Андреем Корешковым и его непобежденным оппонентом Магомедом Умалатовым.