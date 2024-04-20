Корешков потерпел поражение от Умалатова в главном бою турнира PFL 3

В ночь с 19 на 20 апреля в Чикаго (США) состоялся ивент PFL 3. Главным событием турнира стало противостояние в полусреднем дивизионе между экс-чемпионом Bellator Андреем Корешковым и его непобежденным оппонентом Магомедом Умалатовым.
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