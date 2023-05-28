20 полезных советов от парочек, которые никогда не расстаются

Пожалуй, любая пара мечтает быть идеальной. И, как оказалось, это не так уж и сложно. Эми Оделл и Лори Фрадкин — авторы многих статей на тему отношений — собрали 20 главных советов от счастливых пар для тех, кто еще только хочет таковыми стать.