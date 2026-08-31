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Германия — антилидер по ценам на свет среди G20

Германия — антилидер по ценам на свет среди G20 По данным портала Verivox, немецкие домохозяйства платят за киловатт-час в среднем 35,6 евроцента.

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