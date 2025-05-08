БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чубайс в суде: как миллиарды сгорели, а он требует снять арест, чтобы избежать ответственности!»

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Анатолий Чубайс, бывший глава «Роснано», снова в центре скандала! Вместо того чтобы объяснять, куда исчезли миллиарды из бюджета, он требует снять арест с имущества, чтобы избежать ответственности за провальные проекты и хищения.

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ТЗ
Татьяна Здоровцева
На чёрта похож... Так и есть черт!
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