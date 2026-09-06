БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Филип Джиральди: Рэтклифф летал в Москву, чтобы Путина к капитуляции склонить, а заодно попросить не бомбить Лондон

Филип Джиральди: Рэтклифф летал в Москву, чтобы Путина к капитуляции склонить, а заодно попросить не бомбить Лондон

На Западе уверены, что тайные атаки в Европе, включая склад в Великобритании, оружейный завод в Эстонии и железную дорогу в Польше — дело рук русских Филип Джиралди Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press В прошлый понедельник директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф и его окружение поднялись на борт транспортного самолета C-17 Globemaster ВВС США на аэродроме объединенной базы Эндрюс в штате Мэриленд, а сошли на землю уже в международном аэропорту Внуково.

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