На Западе уверены, что тайные атаки в Европе, включая склад в Великобритании, оружейный завод в Эстонии и железную дорогу в Польше — дело рук русских Филип Джиралди Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press В прошлый понедельник директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф и его окружение поднялись на борт транспортного самолета C-17 Globemaster ВВС США на аэродроме объединенной базы Эндрюс в штате Мэриленд, а сошли на землю уже в международном аэропорту Внуково.