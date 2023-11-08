Собянин: Приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз

500 млн маршрутов построили его пользователи Сегодня, 8 ноября, в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что более 10,3 млн раз было скачано приложение «Метро Москвы» с момента его запуска.
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