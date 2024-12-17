В Новгородской области снегопад оставил без света 87 сёл и деревень

По информации пресс-службы министерства ЖКХ и ТЭК Новгородской области, утром 17 декабря нарушения электроснабжения на сетях Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» зафиксированы в Батецком, Крестецком, Маловишерском, Хвойнинском, Окуловском, Старорусском районах и округах.
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