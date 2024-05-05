Названы «красные линии» НАТО, которые приведут к прямому участию войск альянса в конфликте на Украине

МП

Михаил Пантюхин

Если это нато сто раз проклято сунется, то начнут они с проебалтики и Польши, но уже сейчас все эти пиндоские прокладки, а точнее их военные увольняется со службы, поэтому будут воевать самые упоротые и те, кого "печеньками прикормят" а это латиноамериканцы, нацисты, фашисты и лгбт пидоры из гребанной гейропы, но откажутся ли, это вопрос! Что касается их вооружений, оно блекнет на фоне нашего! Вывод: будут действовать как зелебобик с их подачи теракты устраивал, вот и эти займутся, а в лобовую на нас, кишка тонка! А пиндосы бздиловатые, тем более у них там не все в порядке. У нас в России тоже не все в порядке по мигрантской теме! Мигрантское лобби может тоже что-то предпринять, ведь мигеры уже сейчас захватывают территории России, хоть даже малые, но они их аккупируют, поэтому если ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННИКОВ не нейтрализует пятую колонну лоббистов миграции во всех уровнях власти теми законами, которые прижмет им хвост, то "сюрпризы" от этой "элиты" не только возможны, но и вероятны, ведь здесь их по последним подсчётам более 15 000 000 особей. И сколько из них начнут и сколько поддержат, сколько начнут резню не знает никто!!! Их оружие ненависть и презрение и джихад всем "неверным" , которыми являемся МЫ - КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ!