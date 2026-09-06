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Виниловые пластинки и компакт-диски возвращаются: продажи CD в США взлетели почти на 60%

Виниловые пластинки и компакт-диски возвращаются: продажи CD в США взлетели почти на 60%

Продажи виниловых пластинок прибавили более 15% Продажи физических музыкальных носителей резко выросли в США.

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