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Режим угрозы атаки БПЛА впервые ввели в ХМАО

Режим угрозы атаки БПЛА впервые ввели в ХМАО

Регион расположен в 2,5 тысячах километров от границы с УкраинойВ Ханты-Мансийском автономном округе объявлен режим «Угроза атаки беспилотника», сообщает правительство региона.

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