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Военнослужащие группировки «Центр» рассказали об освобождении Очеретино в ДНР

Военнослужащие группировки «Центр» рассказали об освобождении Очеретино в ДНР

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ рассказали, как упорством взяли населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР) и освободили его от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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