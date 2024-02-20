Диетолог Белоусова посоветовала людям старше 50 лет не отказываться от мяса

Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова заявила, что питание должно соответствовать возрасту человека. Так, людям старше 50 лет не стоит увлекаться вегетарианством, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
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