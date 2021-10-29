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Скандальной деятельностью Фейсбука заинтересовались власти США

Скандальной деятельностью Фейсбука заинтересовались власти США

Все тайное становится явным и Фейсбуку не удалось переиграть эту систему: в американские СМИ попали внутренние документы соцсети, из-за которых она тут же получила массу критики и возмущений, а власти США серьезно занялись проверкой компании.

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