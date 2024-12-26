Страна и люди
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Страна и люди

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  • Leon Dan
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В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверков и салютов

В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверков и салютов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что лицо, ответственное за запуск фейерверка или салюта, если это привело к повреждению имущества или причинению вреда здоровью, может столкнуться со штрафом до 50 тысяч рублей.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Вопрос в том, кто будет выявлять и штрафовать.
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