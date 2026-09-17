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Царьград

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Врач Алексей Водовозов рекомендовал постельный режим при простуде

Врач Алексей Водовозов рекомендовал постельный режим при простуде

Врач Алексей Водовозов рекомендует постельный режим как лучшее средство при простуде, независимо от температуры.

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