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Вот как нужно готовить гречку (делюсь вкусным рецептом).

Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом приготовления гречневой крупы, в таком варианте она получается очень вкусная и аппетитная!) Не все любят гречку, приготовленную на воде, поэтому этот вариант понравится даже тем, кто не очень любит гречневую крупу.

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