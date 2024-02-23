Вот как нужно готовить гречку (делюсь вкусным рецептом).

Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом приготовления гречневой крупы, в таком варианте она получается очень вкусная и аппетитная!) Не все любят гречку, приготовленную на воде, поэтому этот вариант понравится даже тем, кто не очень любит гречневую крупу.