«Для тебя это игрушка, а для меня — щенок»

Любопытно было наблюдать, как день за днём менялось отношение нашей собаки к коту. По прошествии примерно двух с небольшим недель совместной жизни Йоко не то, чтобы согласилась с нашим решением, но как минимум перестала яростно высказываться против присутствия несносного животного.