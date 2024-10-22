«Для тебя это игрушка, а для меня — щенок»

Любопытно было наблюдать, как день за днём менялось отношение нашей собаки к коту. По прошествии примерно двух с небольшим недель совместной жизни Йоко не то, чтобы согласилась с нашим решением, но как минимум перестала яростно высказываться против присутствия несносного животного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии