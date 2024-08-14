Опубликованы стандарты шифрования нового поколения, способные противостоять атакам квантовых компьютеров

В преддверии эры квантовых компьютеров, которые смогут взламывать современные стандарты шифрования с беспрецедентной скоростью, Национальный институт стандартов и технологий (NIST) США представил первые три стандарта шифрования, способные противостоять атакам квантовых компьютеров.
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