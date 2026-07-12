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Медики скорой помощи будут работать по новому профессиональному стандарту

Медики скорой помощи будут работать по новому профессиональному стандарту

С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Медики будут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова.

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