Медики скорой помощи будут работать по новому профессиональному стандарту

С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Медики будут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова.