В Петербурге деловые мероприятия получат поддержку от государства

Выделенные средства можно будет направить на компенсацию части организационных затрат Комитет по развитию туризма Петербурга объявил о сроках и начале приема заявок и документов для участия в конкурсном отборе на право получения финансовой государственной поддержки.
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