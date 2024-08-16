«Хоть волком вой»: предупреждение о беде от Василисы Володиной для двух знаков зодиака Ольга ВайленкоИзвестный астролог Василиса Володина, чьи прогнозы пользуются популярностью среди россиян, выступила с предупреждением для двух знаков зодиака.