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Закон и Порядок

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БРИКС: что это было?

БРИКС: что это было?

На Западе и в наших либеральных кругах до сих пор не утихли волны возмущения и настороженности после саммита БРИКС в Казани.

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