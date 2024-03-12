Депутат Госдумы предложил правительству повысить пособия по уходу за инвалидами и престарелыми

Депутат Государственной Думы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках своей депутатской деятельности обратился в правительство страны с предложением повысить пособия по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами.
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