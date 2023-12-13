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ТАСС: В Петербурге задержали экс-начальника УМВД по вопросам миграции по делу о легализации свыше 100 тысяч иностранцев

ТАСС: В Петербурге задержали экс-начальника УМВД по вопросам миграции по делу о легализации свыше 100 тысяч иностранцев

Бывшему руководителю также грозит уголовная ответственность за превышение должностных полномочийВ Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции.

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ИП
Игорь Петров
Расстрелять!!
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