Иркутский театр кукол «Аистёнок»приехал с гастролями в Качугский район

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» находится на гастролях в Качугском районе. С 5 по 9 ноября артисты покажут спектакль «Золотой цыплёнок» по мотивам произведения Владимира Орлова, сообщили в областном правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии