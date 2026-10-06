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ЦСКА возглавил Индекс силы КХЛ после 9 побед подряд

ЦСКА возглавил Индекс силы КХЛ после 9 побед подряд

ЦСКА вышел на первое место в Индексе силы от КХЛ.ЦСКА вышел на первое место в Индексе силы от КХЛ.Московский клуб в обновленном рейтинге поднялся на пять позиций и возглавил список, опережая «Шанхай» и «Металлург».

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