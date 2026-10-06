ЦСКА возглавил Индекс силы КХЛ после 9 побед подряд

ЦСКА вышел на первое место в Индексе силы от КХЛ.ЦСКА вышел на первое место в Индексе силы от КХЛ.Московский клуб в обновленном рейтинге поднялся на пять позиций и возглавил список, опережая «Шанхай» и «Металлург».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Семак: «Наш урове...
- Александр Мостово...
- Билет с экзамена ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым