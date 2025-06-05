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Царьград

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Спорткар врезался в автобусную остановку в Сергиевом Посаде

Спорткар врезался в автобусную остановку в Сергиевом Посаде

Пострадали два человека.Два человека пострадали в результате ДТП в Сергиевом Посаде. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, авария произошла на проспекте Красной Армии.

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