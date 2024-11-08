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Илон Маск заявил, как причастна к деяниям P. Diddy Джей Ло: «Сколько человек она предостерегла от P. Diddy?»

Илон Маск заявил, как причастна к деяниям P. Diddy Джей Ло: «Сколько человек она предостерегла от P. Diddy?»

Не успела очаровашка Джей Ло отойти от слухов о ее расставании с Аффлеком из-за криминальных делишек, как в сети обсуждают новую тему: сам Илон Маск выступил против нее Итак, как было сказано выше, внимание к персоне Джей Ло и так уже приковано, ведь публика считает, что возлюбленный бросил ее якобы из-за причастности к делам P.

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