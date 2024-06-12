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АТОР объяснил, почему у россиян изымают загранпаспорта на границе

АТОР объяснил, почему у россиян изымают загранпаспорта на границе

Наличие в документе недостоверных сведений делает загранпаспорт недействительным.фото: pixabay.com/RJA1988--> Изъятие загранпаспортов россиян на границе связано изменениями в законе о порядке въезда и выезда, согласно которым наличие в документе недостоверных сведений делает загранпаспорт недействительным, приводит РБК слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна.

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Геннадий Бережнов
АТОР объяснил, но не сказал что это его позывной?
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