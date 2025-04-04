Олимпийский чемпион Козлов: «Вопрос допуска россиян в бобслее будет весьма сложным. Немцы и латыши против нашего возвращения»

– Три последних сезона наши бобслеисты были лишены возможности выступать на международных стартах. Как вы считаете, тот же Ростислав Гайтюкевич после возвращения сможет составить конкуренцию сильнейшим зарубежным спортсменам? – Думаю, что Гайтюкевич и его экипаж остаются конкурентоспособными, но смогут ли они завоевывать медали на этапах Кубка мира сразу после своего возвращения, я сказать не могу сейчас.