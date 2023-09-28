Финансовый чекап и основы кибербезопасности. Итоги Фестиваля финграмотности подвели в Москве

фото: mos.ru Жители повысили финансовую грамотность на городском фестивале Участники мероприятия узнали о правилах планирования личного бюджета, основах инвестирования, налогообложения, предпринимательства, защите прав потребителей и уловках современных мошенников В Москве прошел седьмой Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры.