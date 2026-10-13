Сыщик Находкин и его верная собака Улика каждый день ищут пропавших животных и потерянные предметы. Благодаря уму и логике он расследует самые странные дела о пропаже.
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