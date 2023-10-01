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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тардиф о допуске футбольных сборных России U17 к турнирам: «УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров до 17 лет»

Тардиф о допуске футбольных сборных России U17 к турнирам: «УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров до 17 лет»

На этой неделе УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям.

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