«Загитова не тянет, хотя очень старается. Надо принять волевое решение заняться чем-то другим». Роза Сябитова о работе фигуристки на ТВ

Телеведущая Роза Сябитова оценила работу олимпийской чемпионки Алины Загитовой на телевидении. Сейчас Загитова ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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